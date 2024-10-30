В 50 городах включена бело-голубая подсветка зданий в честь солдат, раненых на войне

В десятках городов Израиля включена бело-голубая подсветка зданий муниципалитетов в честь военнослужащих, получивших ранения в ходе боевых действий.

По данным отдела реабилитации министерства обороны, с начала войны "Железные мечи" в ходе боевых действий получили ранения 12 тысяч военнослужащих ЦАХАЛа и сотрудников служб безопасности, из которых 900 поступили в больницы на севере Израиля после начала наземной операции в Ливане.

Согласно данным минобороны, 93% раненых составляют мужчины. 66% – это резервисты.

Ранения 14% оцениваются как тяжелые или средней тяжести. 377 военнослужащих поступили в больницы с ранением в голову, 23 из них нуждаются в восстановлении черепа с помощью 3D-печати.

308 человек были доставлены с поля боя с травмами глаз, 12 из них потеряли зрение и нуждаются в протезировании.

104 человека получили травмы позвоночника. Около 60 лишились конечностей и получили современные протезы, которые помогут им поддерживать привычный образ жизни. Пять человек прошли протезирование за границей.

Около 1500 военнослужащих после ранения вернулись в свои части, чтобы продолжить участие в боевых действиях.