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Израиль

ЦАХАЛ: один беспилотник успешно перехвачен, два разбились на открытой местности

время публикации: 30 октября 2024 г., 18:14 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 18:36
ЦАХАЛ: один беспилотник успешно перехвачен, два разбились на открытой местности
AP Photo/Leo Correa

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что на севере Израиля были активированы системы предупреждения из-за нескольких беспилотных аппаратов, запущенных из Ливана.

ВВС ЦАХАЛа успешно перехватили один из беспилотников, два других упали на открытой местности.

Военные сообщают, что было предпринято несколько попыток перехвата воздушных целей, из-за угрозы падения обломков в некоторых населенных пунктах было активировано предупреждение об угрозе ракетного обстрела.

Военные отмечают, что "происшествие все еще не завершено". Населению рекомендуются строго следовать указаниями Управления тылом.

Пресс-служба "Маген Давид Адом" передала, что не получала сообщений о пострадавших и раненых, за исключением двух случаев, когда в пригороде Хайфы два человека упали по дороге в убежище, получив легкие травмы.

По информации Ynet, беспилотниками повреждены здания в районе Хадеры и Акко (это информация пока не подтверждена другими источниками).

Около 18:30 армия сообщила, что "инцидент завершен".

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