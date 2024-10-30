ЦАХАЛ: один беспилотник успешно перехвачен, два разбились на открытой местности

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что на севере Израиля были активированы системы предупреждения из-за нескольких беспилотных аппаратов, запущенных из Ливана.

ВВС ЦАХАЛа успешно перехватили один из беспилотников, два других упали на открытой местности.

Военные сообщают, что было предпринято несколько попыток перехвата воздушных целей, из-за угрозы падения обломков в некоторых населенных пунктах было активировано предупреждение об угрозе ракетного обстрела.

Военные отмечают, что "происшествие все еще не завершено". Населению рекомендуются строго следовать указаниями Управления тылом.

Пресс-служба "Маген Давид Адом" передала, что не получала сообщений о пострадавших и раненых, за исключением двух случаев, когда в пригороде Хайфы два человека упали по дороге в убежище, получив легкие травмы.

По информации Ynet, беспилотниками повреждены здания в районе Хадеры и Акко (это информация пока не подтверждена другими источниками).

Около 18:30 армия сообщила, что "инцидент завершен".