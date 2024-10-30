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Израиль

ВВС ЦАХАЛа уничтожили топливные хранилища "Хизбаллы" в глубине территории Ливана

время публикации: 30 октября 2024 г., 19:15 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 19:15
ВВС ЦАХАЛа уничтожили топливные хранилища "Хизбаллы" в глубине территории Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Самолеты военно-воздушных сил Израиля, руководствуясь данными военной разведки, нанесли удары по резервуарам с топливом на базах подразделения логистики "Хизбаллы" в долине Бекаа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Хранившееся на атакованных объектах топливо использовалось для заправки транспорта "Хизбаллы" и обеспечивало функционирование военной инфраструктуры организации. Оно поставлялось из Ирана в рамках пакета военной поддержки "Хизбалле".

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа отмечается, что "Хизбалла" все еще имеет значительные запасы топлива, которые использует в военных целях. И эта деятельность наносит ущерб Ливану и является источником угрозы для жизней простых граждан.

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