ВВС ЦАХАЛа уничтожили топливные хранилища "Хизбаллы" в глубине территории Ливана

Самолеты военно-воздушных сил Израиля, руководствуясь данными военной разведки, нанесли удары по резервуарам с топливом на базах подразделения логистики "Хизбаллы" в долине Бекаа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Хранившееся на атакованных объектах топливо использовалось для заправки транспорта "Хизбаллы" и обеспечивало функционирование военной инфраструктуры организации. Оно поставлялось из Ирана в рамках пакета военной поддержки "Хизбалле".

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа отмечается, что "Хизбалла" все еще имеет значительные запасы топлива, которые использует в военных целях. И эта деятельность наносит ущерб Ливану и является источником угрозы для жизней простых граждан.