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Израиль

Генинспектор полиции заморозил процесс смещения юридического советника полиции

время публикации: 30 октября 2024 г., 18:44 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 18:44
Даниэль Леви (справа) и Элазар Кахане (слева)
Chaim Goldberg/Flash90, Oren Ben Hakoon/Flash90

Генеральный инспектор полиции Даниэль Леви после давления со стороны юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары, иска со стороны "Движения за качество власти" и множества критических публикаций в СМИ согласился заморозить процесс перевода юридического советника полиции Элазара Кахане на другую должность.

Представитель пресс-службы полиции Аси Аарони подчеркнул, что генеральный инспектор "чутко реагирует на происходящее в СМИ, и будучи главой организации, отвечающей за соблюдение закона и порядка в Израиле, он решил проявить ответственность и не продолжать процедуру назначения Кахане на должность главы полицейского обвинения до встречи с юридической советницей правительства Гали Баарав-Миара.

Он пояснил, что встреча с юрсоветницей правительства должна была состояться в среду или в четверг, однако условием для этой встречи Баарав-Миара назвала объявление генеральным инспектором полиции о замораживании процесса перевода Кахане.

Израиль
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