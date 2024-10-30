Генинспектор полиции заморозил процесс смещения юридического советника полиции

Генеральный инспектор полиции Даниэль Леви после давления со стороны юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары, иска со стороны "Движения за качество власти" и множества критических публикаций в СМИ согласился заморозить процесс перевода юридического советника полиции Элазара Кахане на другую должность.

Представитель пресс-службы полиции Аси Аарони подчеркнул, что генеральный инспектор "чутко реагирует на происходящее в СМИ, и будучи главой организации, отвечающей за соблюдение закона и порядка в Израиле, он решил проявить ответственность и не продолжать процедуру назначения Кахане на должность главы полицейского обвинения до встречи с юридической советницей правительства Гали Баарав-Миара.

Он пояснил, что встреча с юрсоветницей правительства должна была состояться в среду или в четверг, однако условием для этой встречи Баарав-Миара назвала объявление генеральным инспектором полиции о замораживании процесса перевода Кахане.