ЦАХАЛ продолжает операцию в Газе: за сутки в Джабалии ликвидированы десятки террористов
время публикации: 30 октября 2024 г., 07:47 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 07:51
Наземные силы ЦАХАЛа продолжают действовать на всей территории сектора Газы.
Силы 162-й дивизии продолжают операцию в Джабалии, на севере сектора. Только за последние сутки ими были ликвидированы десятки террористов, передает пресс-служба ЦАХАЛа.
Силы 252-й дивизии и дивизии "Газа" продолжают действовать на юге и в центре сектора Газы, уничтожая террористов и инфраструктуру террора.