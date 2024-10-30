x
30 октября 2024
|
последняя новость: 07:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 октября 2024
|
30 октября 2024
|
последняя новость: 07:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ продолжает операцию в Газе: за сутки в Джабалии ликвидированы десятки террористов

время публикации: 30 октября 2024 г., 07:47 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 07:51
ЦАХАЛ продолжает операцию в Газе: за сутки в Джабалии ликвидированы десятки террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Наземные силы ЦАХАЛа продолжают действовать на всей территории сектора Газы.

Силы 162-й дивизии продолжают операцию в Джабалии, на севере сектора. Только за последние сутки ими были ликвидированы десятки террористов, передает пресс-служба ЦАХАЛа.

Силы 252-й дивизии и дивизии "Газа" продолжают действовать на юге и в центре сектора Газы, уничтожая террористов и инфраструктуру террора.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 октября 2024

390-й день войны: ЦАХАЛ атакует в Газе, ракетные обстрелы из Ливана. Хронология