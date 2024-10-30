ЦАХАЛ продолжает операцию в Газе: за сутки в Джабалии ликвидированы десятки террористов

Наземные силы ЦАХАЛа продолжают действовать на всей территории сектора Газы.

Силы 162-й дивизии продолжают операцию в Джабалии, на севере сектора. Только за последние сутки ими были ликвидированы десятки террористов, передает пресс-служба ЦАХАЛа.

Силы 252-й дивизии и дивизии "Газа" продолжают действовать на юге и в центре сектора Газы, уничтожая террористов и инфраструктуру террора.