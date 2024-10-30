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Израиль

ЦАХАЛ: за сутки в Ливане израильские ВВС атаковали более 100 целей. Видео

время публикации: 30 октября 2024 г., 07:38 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 07:46
ЦАХАЛ: за сутки в Ливане израильские ВВС атаковали более 100 целей
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что за последние сутки в Ливане израильскими ВВС были атакованы более 100 целей, ликвидированы десятки террористов "Хизбаллы".

Помимо прочего, была уничтожена ракетная установка, из которой накануне "Хизбалла" обстреляла Маалот-Таршиху.

На юге Ливана продолжают действовать силы 146-й и 91-й дивизий, которые атакуют позиции "Хизбаллы", уничтожая инфраструктуру террора.

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