ЦАХАЛ: за сутки в Ливане израильские ВВС атаковали более 100 целей. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что за последние сутки в Ливане израильскими ВВС были атакованы более 100 целей, ликвидированы десятки террористов "Хизбаллы".

Помимо прочего, была уничтожена ракетная установка, из которой накануне "Хизбалла" обстреляла Маалот-Таршиху.

На юге Ливана продолжают действовать силы 146-й и 91-й дивизий, которые атакуют позиции "Хизбаллы", уничтожая инфраструктуру террора.