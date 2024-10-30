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Израиль

СМИ: Каца "готовят" на пост министра обороны, семья Нетаниягу против назначения Саара в МИД

время публикации: 30 октября 2024 г., 15:09 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 15:16
СМИ: Каца "готовят" на пост министра обороны, семья Нетаниягу против назначения Саара в МИД
Chaim Goldberg/Flash90

Министр иностранных дел Исраэль Кац принимает в последнее время активное участие в совещаниях по вопросам безопасности, сообщает портал Ynet.

В политической системе полагают, что участие Каца в этих совещаниях, а также повышение интенсивности этого участия, свидетельствуют о том, что приближается момент, когда в министерстве обороны произойдет смена министра, и Исраэль Кац сменит Йоава Галанта.

В свою очередь, газета "Маарив" сообщает, что Нетаниягу планировал назначить министра без портфеля Гидеона Саара на пост министра иностранных дел вместо Каца, в том случае если тот станет главой оборонного ведомства. Однако против назначения Саара категорически выступают "члены семьи Биньямина Нетаниягу".

Вопрос смены министра обороны остается открытым, несмотря на то, что в последнее время, особенно на фоне удара по Ирану, отношения между Нетаниягу и Галантом улучшились.

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