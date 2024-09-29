Нетаниягу и Саар объявили о присоединении "Ямин Мамлахти" к правительству

В воскресенье, 29 сентября, Биньямин Нетаниягу и Гидеон Саар выступили с совместным заявлением, в котором объявили о расширении коалиции и возвращении "Ямин Мамлахти".

Биньямин Нетаниягу, открывая брифинг, заявил: "Мы переживаем важные дни, но мы переживаем и очень непростые дни. Единство рядов – безусловное требование для победы". Он добавил: "Я высоко ценю решение Гидеона Саара, который принял мое предложение и решил вернуться в правительство. В ходе заседаний военно-политического кабинета я высоко ценил его аналитические возможности и стратегическое мышление. Между нами были разногласия. Однако после 7 октября мы решили оставить их позади".

Гидеон Саар: "Мы переживаем решающие дни этой войны. Когда я покинул правительство, то говорил о топтании на месте. Но подход изменился, нынешний подход - атаки от Бейрута до Ходейды. Сейчас я возвращаюсь в правительство. Я возвращаюсь без коалиционного соглашения. Сейчас время влиять. В прошлом Нетаниягу и я успешно работали вместе. Были и годы разрыва в отношениях, были годы политического и личного противостояния. После 7 октября все отошло на второй план. В последние дни правительство проявило смелость и мужество при принятии решений, и армия проявила великолепные возможности при реализации этих решений. Нас ждут еще непростые дни и тяжелые решения. Я рад, что могу укрепить правительство и оказать помощь".

Гидеон Саар вошел в правительство как "министр без портфеля", он также стал членом военно-политического кабинета.

На данном этапе речь не идет о присоединении партии Саара к "Ликуду". Гидеон Саар сохранил свободу голосования по серии вопросов, в том числе по вопросу о юридической реформе.

Предполагается, что Зеэв Элькин получит статус наблюдателя в военно-политическом кабинете.

Пост министра обороны остается за Йоавом Галантом.

Полторы недели назад стало известно о том, что Нетаниягу ведет переговоры с Гидеоном Сааром о возвращении "Ямин Мамлахти" в коалицию. СМИ сообщали, что основной причиной активизации переговоров стало углубление разногласий между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром обороны Йоавом Галантом. Саару был предложен портфель министра обороны, также сообщалось, что он получит право вето по вопросам, связанным с юридической реформой. 17 сентября в связи с ситуацией в Ливане переговоры были приостановлены. 21 сентября Саар заявил, что он отказался занять пост министра обороны.