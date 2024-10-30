Внимание, розыск: пропал 28-летний житель Цфата Давид Исраэль Фадида

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 28-летнего Давида Исраэля Фадиды, жителя Цфата. В последний раз его видели 15 октября на улице ЦАХАЛ в Цфате, но только 30 октября полиция получила сообщение об его исчезновении.

Приметы пропавшего: рост 180 см, длинные кудрявые волосы, худой, карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 03-6978444 и 100.