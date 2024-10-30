Стрельба в Рахате, в числе пострадавших трое детей

По сообщению пресс-службы "Маген Давид Адом" по округу Негев, в результате стрельбы в Рахате в две местные клиники были доставлены четверо пострадавших. Парамедики и фельдшеры МАДА оказали неотложную помощь пострадавшим, после чего повезли их в больницу "Сорока".

Сообщается, что в числе пострадавших мужчина в возрасте 48 лет в тяжелом состоянии и трое детей в возрасте шести, семи и восми лет в состоянии средней степени тяжести. У всех огнестрельные ранения.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия, предположительно, речь идет о преступлении на криминальной почве.