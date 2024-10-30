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Израиль

Угроза атаки БПЛА на севере Голанских высот

время публикации: 30 октября 2024 г., 22:26 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 23:15
Угроза атаки беспилотника на севере Голанских высот
Фото NEWSru.co.il

В 22:24 система предупреждения была активирована в поселке Мером Голан, на севере Голанских высот, в связи с угрозой атаки беспилотника.

В 22:29 сигнал тревоги прозвучал в поселке Шааль.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что беспилотник, летевший с востока, упал на незастроенной местности. Нет пострадавших и нет сообщений о причиненном ущербе.

Информация уточняется.

Израиль
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