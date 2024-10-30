В результате стрельбы в Яффо ранены три человека, полицией задержаны подозреваемые
время публикации: 30 октября 2024 г., 22:12 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 22:12
На улице Кедем в Яффо из огнестрельного оружия ранены двое взрослых (мужчины 41 и 22 лет) и 17-летний подросток. Раненые доставлены в больницу "Вольфсон", полученные ими ранения оцениваются медиками как легкие. Раненые – жители Яффо.
Спустя короткое время полиция сообщила о задержании трех подозреваемых. Задержанные – мужчины в возрасте около 30 лет, они доставлены в отделение полиции в Яффо.
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