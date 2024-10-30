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Израиль

В арабской деревне около границы ПА глубоко под землей нашли тайник с боеприпасами

время публикации: 30 октября 2024 г., 12:58 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 12:58
В арабской деревне около границы ПА глубоко под землей нашли тайник с боеприпасами
Пресс-служба полиции Израиля

В ходе операции в арабской деревне Салем (к северо-востоку от Умм эль-Фахма, на границе с Палестинской автономией) полицией был обнаружен подземный лаз под жилым домом, в котором на глубине около 10 метров хранились боеприпасы и армейские разгрузочные жилеты.

Боеприпасы и амуниция конфискованы. Задержаны подозреваемые.

Проводится расследование.

Израиль
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