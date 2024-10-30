x
30 октября 2024
|
последняя новость: 14:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 октября 2024
|
30 октября 2024
|
последняя новость: 14:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Назначен новый заместитель главы ШАБАКа

время публикации: 30 октября 2024 г., 12:41 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 12:52
Назначен новый заместитель главы ШАБАКа
Chaim Goldberg/FLASH90

Глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар объявил о назначении Ш. на должность своего заместителя.

Назначение утверждено премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

52-летний Ш. начал свою карьеру в ШАБАКе в 1995-м году на посту координатора по разведывательной деятельности в арабском секторе.

Занимал должность главы отдела антитеррористической деятельности в Самарии, отдела контрразведки, а в последние три года был главой штабного отдела, отвечающего за формирование новых структур ШАБАКа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 октября 2023

Глава ШАБАКа Ронен Бар: "Как глава организации я несу ответственность за случившееся"