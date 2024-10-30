Назначен новый заместитель главы ШАБАКа

Глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар объявил о назначении Ш. на должность своего заместителя.

Назначение утверждено премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

52-летний Ш. начал свою карьеру в ШАБАКе в 1995-м году на посту координатора по разведывательной деятельности в арабском секторе.

Занимал должность главы отдела антитеррористической деятельности в Самарии, отдела контрразведки, а в последние три года был главой штабного отдела, отвечающего за формирование новых структур ШАБАКа.