Назначен новый заместитель главы ШАБАКа
время публикации: 30 октября 2024 г., 12:41 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 12:52
Глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар объявил о назначении Ш. на должность своего заместителя.
Назначение утверждено премьер-министром Биньямином Нетаниягу.
52-летний Ш. начал свою карьеру в ШАБАКе в 1995-м году на посту координатора по разведывательной деятельности в арабском секторе.
Занимал должность главы отдела антитеррористической деятельности в Самарии, отдела контрразведки, а в последние три года был главой штабного отдела, отвечающего за формирование новых структур ШАБАКа.