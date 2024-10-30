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Израиль

"Кан": юридический советник объявила условия встречи с генеральным инспектором полиции

время публикации: 30 октября 2024 г., 12:01 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 12:17
Генеральный инспектор полиции Дани Леви и юридический советник правительства Гали Баарав-Миара
Oren Ben Hakoon/Flash90; Shir Torem/Flash90

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара требует заморозить процесс увольнения юридического советника полиции Элазара Каана в качестве условия встречи по этому вопросу с генеральным инспектором полиции Дани Леви.

Глава отдела пресс-службы полиции бригадный генерал Аси Аарони рассказал в эфире "Кан Бет", что 30 октября должна была состояться встреча юридического советника правительства и генерального инспектора. В ходе этой встречи должен был обсуждаться вопрос планирующегося увольнения юридического советника полиции. Однако накануне из канцелярии юридического советника правительства передали, что встреча состоится только после того, как будет официально объявлено о замораживании процесса увольнения Каана.

По словам Ааарони, представители Баарав-Миары использовали "недопустимые выражения" по поводу полиции, обвинив генинспектора в нарушении закона.

Накануне Баарав-Миара направила очередное возмущенное письмо генеральному инспектору полиции Даниэлю Леви, в котором она подчеркивает, что у генерального инспектора полиции нет полномочий освобождать себя от исполнения закона.

"В соответствии с публикациями, вы не собираетесь исполнять юридическое распоряжение и замораживать все процедуры, связанные с быстрым переводом юридического советника полиции с его должности против его желания, – пишет она в письме. – Всю серьезность этого невозможно игнорировать, ведь полиция, которая отвечает за соблюдение власти закона, в вашем лице уклоняется от исполнения закона под предлогом своей независимости".

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