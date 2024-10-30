В коалиции критикуют закон о субсидировании яслей: "Так ультраортодоксов не призвать"

В коалиции резко критикуют ситуацию вокруг закона о призыве а также попытку утвердить закон о субсидировании яслей.

30 октября впервые критика прозвучала и со стороны депутата от "Ликуда". Депутат Кнессета Дан Илуз, член комиссии по иностранным делам и обороне, разрабатывающей законопроект о призыве, заявил, что без ощутимых персональных санкций, нет никакого смысла в утверждении закона.

"Освобождать от службы такую большую часть израильского общества в такой критический момент нашей истории – это не сионистский шаг, и он не достоин нас как народа",- сказал Илуз.

Он добавил, что "закон о яслях" не должен быть утвержден в том случае, если одновременно нет персональных санкций в отношении уклонистов. "В этой ситуации "закон о яслях" лишает их всякой мотивации призываться. Так ультраортодоксов не призвать", - заявил Илуз.

Вместе с тем, он не пообещал голосовать против закона, если тот будет вынесен на голосование.

Министр алии и интеграции Офир Софер ("Ционут Датит") заявил в интервью "Исраэль а-Йом",что чувствует себя обманутым. "Я надеялся, что в 2024 году будет гораздо больше призывников из среды ультраортодоксов", - заявил Софер.

Он добавил, что армия должна потребовать от политического руководства более серьезных шагов по решению проблемы не призыва ультраортодоксов. "Ранее я поддерживал предложение о призыве 3000 в год. Сейчас эта цифра вызывает у меня сомнения", - заявил министр Софер.