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Израиль

НДИ требует признать законопроект о субсидировании яслей "политической взяткой"

время публикации: 29 октября 2024 г., 12:26 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 12:34
НДИ требует признать законопроект о субсидировании яслей "политической взяткой"
Chaim Goldbergl/Flash90

Фракция "Наш дом Израиль" обратилась к юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миаре по поводу законопроекта, который продвигает коалиция.

Речь идет о законопроекте, в рамках которого сохранится частичная оплата посещения яслей и детских садов детьми учащихся йешив, которые уклоняются от службы в армии.

Согласно тексту законопроекта, достаточно, чтобы в семье был один работающий человек для того, чтобы сохранилось право на финансирование.

В НДИ требуют от юридического советника правительства объявить этот законопроект политической взяткой.

Израиль
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