НДИ требует признать законопроект о субсидировании яслей "политической взяткой"

Фракция "Наш дом Израиль" обратилась к юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миаре по поводу законопроекта, который продвигает коалиция.

Речь идет о законопроекте, в рамках которого сохранится частичная оплата посещения яслей и детских садов детьми учащихся йешив, которые уклоняются от службы в армии.

Согласно тексту законопроекта, достаточно, чтобы в семье был один работающий человек для того, чтобы сохранилось право на финансирование.

В НДИ требуют от юридического советника правительства объявить этот законопроект политической взяткой.