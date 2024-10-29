НДИ требует признать законопроект о субсидировании яслей "политической взяткой"
время публикации: 29 октября 2024 г., 12:26 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 12:34
Фракция "Наш дом Израиль" обратилась к юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миаре по поводу законопроекта, который продвигает коалиция.
Речь идет о законопроекте, в рамках которого сохранится частичная оплата посещения яслей и детских садов детьми учащихся йешив, которые уклоняются от службы в армии.
Согласно тексту законопроекта, достаточно, чтобы в семье был один работающий человек для того, чтобы сохранилось право на финансирование.
В НДИ требуют от юридического советника правительства объявить этот законопроект политической взяткой.