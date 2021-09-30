После скандала, вызванного речью Беннета в ООН, объявлено о продолжении сотрудничества между минздравом и правительством

В четверг, 30 сентября, впервые после нападок на специалистов минздрава с трибуны Генассамблеи ООН, Нафтали Беннет встретился Ницаном Горовицем, Нахманом Ашем, Шарон Эльрои Прайс и Салманом Зарка. По итогам встречи было опубликовано совместное заявление, в котором говорится о том, что сотрудничество будет продолжено.

"Премьер-министр и министр здравоохранения в беседе подчеркнули, что придают большое значение мнению профессионалов, даже если оно расходится с позицией правительства", - говорится в заявлении.

На сегодняшней встрече среди прочего обсуждались темы, которые будут обсуждаться на заседании министерского кабинета по борьбе с коронавирусом, которое назначено на начало следующей недели.

В совместном заявлении говорится: "Между сторонами не было разногласий, потому что, в то время как специалисты обязаны представлять свои профессиональные рекомендации, долг принимающих решения инстанций взвесить все имеющие отношение к рассматриваемому вопросу доводы и принять решения, исходя из национальных интересов".

Канцелярия Нафтали Беннета сообщила: "Премьер-министр выразил признательность сотрудникам минздрава и всей системы здравоохранения и заявил, что тесное сотрудничество, которое до сих пор характеризовало борьбу с коронавирусом, будет продолжено".

Отношения между минздравом и главой правительства обострились после того, как в своем выступлении на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Беннет заявил, что "решения будут принимать не специалисты, а правительство". Позднее, беседуя с журналистами, Беннет продолжил резко критиковать сотрудников минздрава. "Когда я спрашивал их, почему надо отменить тот или иной концерт, они в ответ мямлили что-то невнятное", – сказал глава правительства.

На эти заявление резко отреагировали в минздраве. Министр здравоохранения Ницан Горовиц назвал слова Беннета "излишними и неуместными". Глава профсоюза медицинских работников Израиля профессор Цион Хагай сказал, что премьер перешел все мыслимые границы. Израильские СМИ цитировали источники в минздраве, которые говорили, что премьер-министр опозорил врачей Израиля и руководство министерства перед всем миром.