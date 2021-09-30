Иерусалим:
16 - 26°
Тель-Авив:
21 - 28°
Эйлат:
23 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле30 сентября 2021 г., 18:37

После скандала, вызванного речью Беннета в ООН, объявлено о продолжении сотрудничества между минздравом и правительством

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
После скандала, вызванного речью Беннета в ООН, объявлено о продолжении сотрудничества между минздравом и правительством

В четверг, 30 сентября, впервые после нападок на специалистов минздрава с трибуны Генассамблеи ООН, Нафтали Беннет встретился Ницаном Горовицем, Нахманом Ашем, Шарон Эльрои Прайс и Салманом Зарка. По итогам встречи было опубликовано совместное заявление, в котором говорится о том, что сотрудничество будет продолжено.

"Премьер-министр и министр здравоохранения в беседе подчеркнули, что придают большое значение мнению профессионалов, даже если оно расходится с позицией правительства", - говорится в заявлении.

На сегодняшней встрече среди прочего обсуждались темы, которые будут обсуждаться на заседании министерского кабинета по борьбе с коронавирусом, которое назначено на начало следующей недели.


В совместном заявлении говорится: "Между сторонами не было разногласий, потому что, в то время как специалисты обязаны представлять свои профессиональные рекомендации, долг принимающих решения инстанций взвесить все имеющие отношение к рассматриваемому вопросу доводы и принять решения, исходя из национальных интересов".

Канцелярия Нафтали Беннета сообщила: "Премьер-министр выразил признательность сотрудникам минздрава и всей системы здравоохранения и заявил, что тесное сотрудничество, которое до сих пор характеризовало борьбу с коронавирусом, будет продолжено".

Отношения между минздравом и главой правительства обострились после того, как в своем выступлении на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Беннет заявил, что "решения будут принимать не специалисты, а правительство". Позднее, беседуя с журналистами, Беннет продолжил резко критиковать сотрудников минздрава. "Когда я спрашивал их, почему надо отменить тот или иной концерт, они в ответ мямлили что-то невнятное", – сказал глава правительства.

На эти заявление резко отреагировали в минздраве. Министр здравоохранения Ницан Горовиц назвал слова Беннета "излишними и неуместными". Глава профсоюза медицинских работников Израиля профессор Цион Хагай сказал, что премьер перешел все мыслимые границы. Израильские СМИ цитировали источники в минздраве, которые говорили, что премьер-министр опозорил врачей Израиля и руководство министерства перед всем миром.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 сентября 2021
СМИ: Беннет попросил министров атаковать в прессе чиновников минздрава
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 сентября 2021
Руководство минздрава против Беннета: "Он опозорил нас перед всем миром"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 сентября 2021
Горовиц встал на защиту врачей после нападок Беннета на минздрав
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:40 Министр экономики сообщила, что требования молодых врачей приняты, дежурства будут сокращены
19:22 В больницах остаются девять человек, пострадавших в аварии на 89-й трассе
18:37 После скандала, вызванного речью Беннета в ООН, объявлено о продолжении сотрудничества между минздравом и правительством
17:37 БПЛА ЦАХАЛа упал на территории Ливана
16:47 СМИ: Биньямин Нетаниягу начал работать над новой книгой
16:09 Реувена Бен-Эли доставили на "скорой" на похороны жены и детей, погибших на 89-й трассе
15:51 ДТП в Модиине, женщина в тяжелом состоянии
15:17 Опубликован список кандидатов на должности судей Верховного суда
14:21 ЦАХАЛ опубликовал отчет об операции, в ходе которой в Буркине был уничтожен террорист
14:20 В Усфии обрушился кран, погиб рабочий
Загрузка...