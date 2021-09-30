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NEWSru.co.il :: В Израиле30 сентября 2021 г., 06:59

Спецоперация в Буркине, ликвидирован террорист "Исламского джихада"

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Спецоперация в Буркине, ликвидирован террорист "Исламского джихада"

Рано утром в четверг, 30 сентября, в ходе перестрелки с израильскими военными в деревне Буркин (юго-западней Дженина) был убит 22-летний Алаа Насер Зайюд, еще двое "местных жителей" получили ранения, передает агентство Maan.

В сообщении сказано, что десятки военных джипов и множество бойцов спецподразделений окружили несколько домов в Буркине и проводили задержания подозреваемых в терроре, когда завязалась перестрелка.

Судя по сообщению Maan, убитый "местный житель" был боевиком "Бригад Эль-Кудса", военного крыла террористической организации "Исламский джихад".


ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию. Но уточняющие сведения опубликованы пресс-службой пограничной полиции (МАГАВ). В сообщении МАГАВ сказано, что группы спецназа пограничных сил и ЦАХАЛа ("Сайерет Херув") проводили операцию по задержанию подозреваемых в терроре в Буркине, когда по военнослужащим был открыт огонь, ответным огнем террорист был уничтожен. Никто из израильтян не пострадал. Рядом с телом убитого террориста нашли самодельный пистолет-пулемет "Карл Густав" ("Карло").

Напомним, что 26 сентября в Буркине, а также в деревне Биду (между Рамаллой и Иерусалимом) были ликвидированы несколько боевиков "Исламского джихада" и ХАМАСа. Речь шла о превентивных действиях с целью предотвращения запланированного теракта. Тогда руководство "Исламского джихада" заявляло о намерении осуществить "акцию возмездия" против израильтян.

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