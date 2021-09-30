ЦАХАЛ опубликовал отчет об операции, в ходе которой в Буркине был уничтожен террорист

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала короткий отчет об операции, в ходе которой в деревне Буркин (юго-западней Дженина) был ликвидирован террорист "Исламского джихада". ЦАХАЛ подтверждает информацию о том, что операция была проведена бойцами спецподразделения "Сайерет Херув" и добавляет, что в ней также участвовали бойцы спецподразделения "Дувдеван".

В отчете сказано, что бойцы ЦАХАЛа действовали в деревне Буркин вместе с бойцами погранслужбы, сотрудниками ШАБАКа и саперами. Целью операции было задержание подозреваемых в террористической деятельности и поиск тайников с оружием, взрывчатой и боеприпасами. В основном эта операция была направлена против инфраструктур террористической организации ХАМАС, заявляют военные.

Во время обыска в одном из домов завязалась перестрелка между подозреваемым и бойцами "Дувдевана". В ходе боевых действий террорист был обезврежен.

Пресс-служба пограничной полиции (МАГАВ) заявляла, что группы спецназа пограничных сил и ЦАХАЛа проводили операцию по задержанию подозреваемых в терроре в Буркине, когда по военнослужащим был открыт огонь, ответным огнем террорист был уничтожен. Никто из израильтян не пострадал. Рядом с телом убитого террориста нашли самодельный пистолет-пулемет "Карл Густав" ("Карло").

Палестинское агентство Maan писало, что рано утром в четверг, 30 сентября, в ходе перестрелки с израильскими военными в деревне Буркин (юго-западней Дженина) был убит 22-летний Алаа Насер Зайюд, еще двое "местных жителей" получили ранения. В сообщении было сказано, что десятки военных джипов и множество бойцов спецподразделений окружили несколько домов в Буркине и проводили задержания подозреваемых в терроре, когда завязалась перестрелка. Судя по сообщению Maan, убитый "местный житель" был боевиком "Бригад Эль-Кудса", военного крыла террористической организации "Исламский джихад".

Напомним, что 26 сентября в Буркине, а также в деревне Биду (между Рамаллой и Иерусалимом) были ликвидированы несколько боевиков "Исламского джихада" и ХАМАСа. Речь шла о превентивных действиях с целью предотвращения запланированного теракта. Тогда руководство "Исламского джихада" заявляло о намерении осуществить "акцию возмездия" против израильтян.