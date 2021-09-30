Иерусалим:
16 - 26°
Тель-Авив:
21 - 28°
Эйлат:
23 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле30 сентября 2021 г., 14:21

ЦАХАЛ опубликовал отчет об операции, в ходе которой в Буркине был уничтожен террорист

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала короткий отчет об операции, в ходе которой в деревне Буркин (юго-западней Дженина) был ликвидирован террорист "Исламского джихада". ЦАХАЛ подтверждает информацию о том, что операция была проведена бойцами спецподразделения "Сайерет Херув" и добавляет, что в ней также участвовали бойцы спецподразделения "Дувдеван".

В отчете сказано, что бойцы ЦАХАЛа действовали в деревне Буркин вместе с бойцами погранслужбы, сотрудниками ШАБАКа и саперами. Целью операции было задержание подозреваемых в террористической деятельности и поиск тайников с оружием, взрывчатой и боеприпасами. В основном эта операция была направлена против инфраструктур террористической организации ХАМАС, заявляют военные.

Во время обыска в одном из домов завязалась перестрелка между подозреваемым и бойцами "Дувдевана". В ходе боевых действий террорист был обезврежен.

Пресс-служба пограничной полиции (МАГАВ) заявляла, что группы спецназа пограничных сил и ЦАХАЛа проводили операцию по задержанию подозреваемых в терроре в Буркине, когда по военнослужащим был открыт огонь, ответным огнем террорист был уничтожен. Никто из израильтян не пострадал. Рядом с телом убитого террориста нашли самодельный пистолет-пулемет "Карл Густав" ("Карло").

Палестинское агентство Maan писало, что рано утром в четверг, 30 сентября, в ходе перестрелки с израильскими военными в деревне Буркин (юго-западней Дженина) был убит 22-летний Алаа Насер Зайюд, еще двое "местных жителей" получили ранения. В сообщении было сказано, что десятки военных джипов и множество бойцов спецподразделений окружили несколько домов в Буркине и проводили задержания подозреваемых в терроре, когда завязалась перестрелка. Судя по сообщению Maan, убитый "местный житель" был боевиком "Бригад Эль-Кудса", военного крыла террористической организации "Исламский джихад".


Напомним, что 26 сентября в Буркине, а также в деревне Биду (между Рамаллой и Иерусалимом) были ликвидированы несколько боевиков "Исламского джихада" и ХАМАСа. Речь шла о превентивных действиях с целью предотвращения запланированного теракта. Тогда руководство "Исламского джихада" заявляло о намерении осуществить "акцию возмездия" против израильтян.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 сентября 2021
Спецоперация в Буркине, ликвидирован террорист "Исламского джихада"
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:17 Опубликован список кандидатов на должности судей Верховного суда
14:21 ЦАХАЛ опубликовал отчет об операции, в ходе которой в Буркине был уничтожен террорист
14:20 В Усфии обрушился кран, погиб рабочий
13:44 В "Асуте" спасли двухлетнюю девочку, съевшую пять печений с гашишем
13:02 ЦАХАЛ подтвердил информацию об обстреле нарушителей около границы Газы
11:43 В Рамле неизвестные подожгли сукку и разрисовали стены домов надписями на арабском
11:24 В море у яффского порта найдена ракета
10:45 С 3 октября получившие две дозы прививки должны будут находиться в карантине после контакта с зараженным
09:31 Бывшая хозяйка яслей Кармель Мауда, обвиненная в издевательствах над детьми, начала отбывать тюремный срок
09:27 СМИ: Беннет попросил министров атаковать в прессе чиновников минздрава
Загрузка...