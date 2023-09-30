"Согласны ли вы с мнением, что в Израиле следует запретить трансляцию российских телеканалов?" Итоги опроса

В телеграм-канале "NEWSru: Израиль и мир" завершен экспресс-опрос по теме "Согласны ли вы с мнением, что в Израиле следует запретить трансляцию российских телеканалов?" (можно было выбрать несколько вариантов ответа, но это не декларировалось)

В опросе, который проводился мене одних суток (29-30 сентября), приняли участие 2042 респондента.

Мнения участников опроса разделились. Сторонников запрета больше, чем противников.

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Самый популярный ответ категоричный: "Да, надо запретить трансляцию всех российских телеканалов". Так ответили 35% участников опроса.

Менее категоричный ответ "Да, но запретить трансляцию пропагандистских российских каналов, а не всех" выбрали 23% респондентов.

11% ответили: "Это не имеет смысла. Будут смотреть передачи российского ТВ через интернет".

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29% выбрали ответ: "Я против. Демократия предполагает свободу слова".

11% заявили: "Я против, так как смотрю передачи российского ТВ".

В июле 2023 года в рамках большого опроса "СМИ и соцсети в жизни русскоязычных израильтян" 36% наших читателей выступили за запрет трансляции в Израиле российских федеральных телеканалов, 46% были против такого шага. При этом запрет поддержали 42% представителей алии последних 10 лет, 36% из этой категории были против.

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14% участников июльского опроса говорили, что смотрят передачи российского ТВ. 78% из этой категории были старше 60 лет. Примечательно, что 88% из группы смотрящих российское ТВ регулярно просматривают и информационные интернет-сайты, 39% регулярно пользуются социальными сетями. Если брать всех участников июльского опроса, то среди них 90% регулярно смотрят информационные интернет-сайты, 46% регулярно пользуются социальными сетями.

Таким образом, представители группы смотрящих российское ТВ в подавляющем большинстве являются активными пользователями интернета. И запрет на показ передач российского ТВ, скорее всего, просто приведет к тому, что они будут продолжать их смотреть через интернет.

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