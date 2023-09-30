adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
21 - 29°
Тель-Авив:
21 - 31°
Эйлат:
28 - 38°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.824 ₪ 4.053 ₪
Иерусалим:
21 - 29°
Тель-Авив:
21 - 31°
Эйлат:
28 - 38°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Завершилась еще одна суббота протестов. В Тель-Авиве полиция выписывала штрафы

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Завершилась еще одна суббота протестов. В Тель-Авиве полиция выписывала штрафы
    Avshalom Sassoni/Flash90

    Вечером в субботу, 30 сентября, в крупных городах, на транспортных развязках и перекрестках в 39-й раз прошли массовые акции протеста против правительства Биньямина Нетаниягу и проводимой им юридической реформы. По данным организаторов, в общей сложности, акции протеста проходили в 150 точках.

    Самым массовым, как обычно, был митинг на перекрестке Каплан в Тель-Авиве. До начала митинга тысячи демонстрантов собрались на площади Дизенгоф, на которой в Йом Кипур произошел конфликт между светскими жителями города и религиозными. Полиция до начала шествия перекрыла дороги в центре Тель-Авива.

    adv_12 incontent_1

    Около 20:00 десятки демонстрантов спустились на шоссе Аялон и установили праздничную палатку, какие устанавливаются в праздник Суккот. Уже через полчаса полиция расчистила шоссе, открыв его для движения транспорта. Двое демонстрантов были задержаны за нарушение общественного порядка, семерым были выписаны штрафы в размере 1.000 шекелей за создание помех движению транспорта.

    adv_13 m_ar_1

    Массовые акции протеста также проходят на перекрестке Каркур, в Хайфе, Герцлии, Кфар-Сабе, Афуле, Беэр-Шеве и других городах Израиля.

    Сообщалось о единичных столкновениях между демонстрантами и сторонниками реформы. Так, на перекрестке Цемах сторонник реформы прокричал в сторону демонстрантов: "Жаль, что у немцев закончился газ!". Один из демонстрантов снял его на видео, которое распространяется в социальных сетях.

    adv_14 incontent_2

    adv_15 rimma_dw_d
    adv_16 rimma_dw_m
    adv_17 article_video
    Ссылки по теме
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_middle_yandex
    adv_20 ar_middle_mobile_yandex
    adv_21 ar_right_wwh
    adv_22 ar_right_1
    adv_23 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    23:16 В Тель-Авиве полиция задержала 10 граждан Эритреи, вооруженных камнями и палками
    22:38 Завершилась еще одна суббота протестов. В Тель-Авиве полиция выписывала штрафы
    21:51 Сербия стягивает военных и технику к границе с Косово, США призвали Белград отвести войска
    20:22 Стрельба в Нижней Галилее; один погибший, один раненый
    20:15 Противники реформы готовятся "к приему" супругов Нетаниягу во время их отпуска на Голанах
    19:53 39-я суббота протестов. Митинги проходят во многих городах Израиля
    17:48 В Иерусалиме мужчина получил ножевое ранение и умер в больнице
    17:23 На пляже в Нетании утонула женщина
    adv_24 ar_right_2
    adv_25 ar_right_3
    adv_26 ar_right_4
    adv_27 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom