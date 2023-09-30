Завершилась еще одна суббота протестов. В Тель-Авиве полиция выписывала штрафы

Вечером в субботу, 30 сентября, в крупных городах, на транспортных развязках и перекрестках в 39-й раз прошли массовые акции протеста против правительства Биньямина Нетаниягу и проводимой им юридической реформы. По данным организаторов, в общей сложности, акции протеста проходили в 150 точках.

Самым массовым, как обычно, был митинг на перекрестке Каплан в Тель-Авиве. До начала митинга тысячи демонстрантов собрались на площади Дизенгоф, на которой в Йом Кипур произошел конфликт между светскими жителями города и религиозными. Полиция до начала шествия перекрыла дороги в центре Тель-Авива.

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Около 20:00 десятки демонстрантов спустились на шоссе Аялон и установили праздничную палатку, какие устанавливаются в праздник Суккот. Уже через полчаса полиция расчистила шоссе, открыв его для движения транспорта. Двое демонстрантов были задержаны за нарушение общественного порядка, семерым были выписаны штрафы в размере 1.000 шекелей за создание помех движению транспорта.

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Массовые акции протеста также проходят на перекрестке Каркур, в Хайфе, Герцлии, Кфар-Сабе, Афуле, Беэр-Шеве и других городах Израиля.

Сообщалось о единичных столкновениях между демонстрантами и сторонниками реформы. Так, на перекрестке Цемах сторонник реформы прокричал в сторону демонстрантов: "Жаль, что у немцев закончился газ!". Один из демонстрантов снял его на видео, которое распространяется в социальных сетях.