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Израиль

Стрельба в торговом центре "Азриэли" в Тель-Авиве, двое раненых

время публикации: 30 сентября 2024 г., 21:09 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 21:19
Стрельба в торговом центре "Азриэли" в Тель-Авиве, двое раненых
Miriam Alster/FLASH90

Около 21:05 поступили первые сообщения о стрельбе в торговом центре "Азриэли" в Тель-Авиве.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в больницу "Ихилов" с места происшествия доставлены двое мужчин, 30 и 25 лет, с ранениями от легких до средней тяжести.

Из полиции сообщили, что причиной стрельбы стал конфликт между охранником торгового центра и посетителем. В отделение полиции для расследования доставлены двое охранников, их оружие изъято.

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