Стрельба в торговом центре "Азриэли" в Тель-Авиве, двое раненых
время публикации: 30 сентября 2024 г., 21:09 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 21:19
Около 21:05 поступили первые сообщения о стрельбе в торговом центре "Азриэли" в Тель-Авиве.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в больницу "Ихилов" с места происшествия доставлены двое мужчин, 30 и 25 лет, с ранениями от легких до средней тяжести.
Из полиции сообщили, что причиной стрельбы стал конфликт между охранником торгового центра и посетителем. В отделение полиции для расследования доставлены двое охранников, их оружие изъято.