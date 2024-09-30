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Израиль

Метула, кибуцы Мисгав Ам и Кфар Гилади объявлены закрытой военной зоной

время публикации: 30 сентября 2024 г., 21:02 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 21:05
Метула
Ayal Margolin/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что по результатам совещания по оценке ситуации принято решение объявить закрытой военной зоной Метулу и кибуцы Мисгав Ам и Кфар Гилади.

ЦАХАЛ напоминает, что вход в закрытую военную зону гражданским лицам запрещен.

Приказ, подписанный командующим Северным военным округом, будет действовать до 6 октября, в случае необходимости он может быть продлен.

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