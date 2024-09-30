Метула, кибуцы Мисгав Ам и Кфар Гилади объявлены закрытой военной зоной
время публикации: 30 сентября 2024 г., 21:02 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 21:05
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что по результатам совещания по оценке ситуации принято решение объявить закрытой военной зоной Метулу и кибуцы Мисгав Ам и Кфар Гилади.
ЦАХАЛ напоминает, что вход в закрытую военную зону гражданским лицам запрещен.
Приказ, подписанный командующим Северным военным округом, будет действовать до 6 октября, в случае необходимости он может быть продлен.