Метула, кибуцы Мисгав Ам и Кфар Гилади объявлены закрытой военной зоной

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что по результатам совещания по оценке ситуации принято решение объявить закрытой военной зоной Метулу и кибуцы Мисгав Ам и Кфар Гилади.

ЦАХАЛ напоминает, что вход в закрытую военную зону гражданским лицам запрещен.

Приказ, подписанный командующим Северным военным округом, будет действовать до 6 октября, в случае необходимости он может быть продлен.