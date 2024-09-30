ДТП в Самарии, одна из пострадавших в тяжелом состоянии
время публикации: 30 сентября 2024 г., 06:25 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 06:29
В ночь на 30 сентября на 505-й трассе около перекрестка Тапуах (Самария) столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии были травмированы три человека.
Одна из пострадавших, женщина около 20 лет, в тяжелом состоянии. Мужчина 27 лет (водитель грузовика) получил травмы средней тяжести, женщина примерно 20 лет травмирована легко. Пострадавшие доставлены в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.