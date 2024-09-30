Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 30 сентября: удары по целям на севере и на юге сектора
время публикации: 30 сентября 2024 г., 06:19 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 06:25
В ночь на 30 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.
Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере и на юге сектора Газы. Интенсивность боевых действий в Газе ночью была невысокая.
На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковали штаб боевиков ХАМАСа, находившейся на территории бывшей школы "Абу Джафар Мансур" в северной части сектора Газы.
На юге сектора: ВМС ЦАХАЛа обстреливали цели в западной части Рафаха; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе Рафаха.
ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 30 сентября.
Ссылки по теме