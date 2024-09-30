"Галей ЦАХАЛ": ХАМАС может спровоцировать марш к границе Газы в годовщину 7 октября

Военный корреспондент радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Дорон Кадош сообщает: в командовании ЦАХАЛа и руководстве ШАБАКа опасаются, что ХАМАС попытается побудить жителей сектора Газы пройти маршем к границе с Израилем в годовщину событий 7 октября.

По данным Кадоша, спецслужбы Израиля исходят из того, что, хотя военное крыло ХАМАСа "Бригады Иззаддина аль-Касама" потерпели поражение, ХАМАС все еще контролирует население Газы и может попытаться принудить его к такому маршу.

Военные прорабатывают различные сценарии действия в случае организации ХАМАСом такого марша.