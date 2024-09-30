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Израиль

"Галей ЦАХАЛ": ХАМАС может спровоцировать марш к границе Газы в годовщину 7 октября

время публикации: 30 сентября 2024 г., 10:53 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 11:01
"Галей ЦАХАЛ": ХАМАС может спровоцировать марш к границе Газы в годовщину 7 октября
Abed Rahim Khatib/Flash90

Военный корреспондент радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Дорон Кадош сообщает: в командовании ЦАХАЛа и руководстве ШАБАКа опасаются, что ХАМАС попытается побудить жителей сектора Газы пройти маршем к границе с Израилем в годовщину событий 7 октября.

По данным Кадоша, спецслужбы Израиля исходят из того, что, хотя военное крыло ХАМАСа "Бригады Иззаддина аль-Касама" потерпели поражение, ХАМАС все еще контролирует население Газы и может попытаться принудить его к такому маршу.

Военные прорабатывают различные сценарии действия в случае организации ХАМАСом такого марша.

Израиль
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