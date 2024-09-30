x
30 сентября 2024
|
последняя новость: 10:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 сентября 2024
|
30 сентября 2024
|
последняя новость: 10:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Операция ВВС ЦАХАЛа в Йемене. Опубликовано видео дозаправки истребителей F-35

время публикации: 30 сентября 2024 г., 10:09 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 10:17
Операция ВВС ЦАХАЛа в Йемене. Опубликовано видео дозаправки истребителей F-35
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ опубликовал видео, на котором показано участие истребителей F-35 и самолета-дозаправщика в операции против хуситов в Йемене, осуществленной 29 сентября 2024 года.

В минувшее воскресенье израильские ВВС атаковали объекты террористического режима хуситов в Йемене. Удары были нанесены по целям в Ходейде и Рас Исе (примерно в 1800 км от границы с Израилем).

Для проведения операции были задействованы десятки самолетов ВВС ЦАХАЛа, включая истребители, самолеты-дозаправщики и самолеты-разведчики.

ЦАХАЛ атаковал электростанции и морские порты, которые используются для импорта нефти.

"Через подвергшиеся атакам инфраструктуры и порты режим хуситов перебрасывает в регион иранское оружие и осуществляет поставки для военных нужд... Атака была осуществлена ​​в ответ на последние нападения режима хуситов на государство Израиль", – было сказано в сообщении ЦАХАЛа.

Ранее многие СМИ сообщили, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по Ходейде, где находятся инфраструктурные объекты и военные позиции террористов из организации "Ансар Аллах" (хуситы). Катарский телеканал "Аль-Джазира" передавал: атакованы нефтяные объекты и электростанция.

Речь идет об ответе на атаки хуситов, которые обстреливали территорию Израиля баллистическими ракетами 15, 27 и 28 сентября.

Напомним, что 20 июля 2024 года ВВС ЦАХАЛа впервые нанесли удары по целям в Ходейде в ответ на удар БПЛА по Тель-Авиву и другие атаки хуситов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 сентября 2024

ЦАХАЛ официально объявил об ударах израильских ВВС по целям в Йемене
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 сентября 2024

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по Ходейде