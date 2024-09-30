"Хизбалла" утверждает, что в сторону Верхней Галилеи впервые была запущена баллистическая ракета

Террористическая организация "Хизбалла" выпустила вечером 30 сентября заявление о запуске в сторону Верхней Галилеи баллистической ракеты, и что ракета подобного класса была запущена впервые. Заявление "Хизбаллы" цитирует ливанское новостное агентство "Аль-Марказия". Отметим, что в информации агентства указывается, что ракета была запущена в сторону Хайфы. Однако в других ливанских источниках, цитирующих "Хизбаллу", говорится, о запуске баллистической ракеты в сторону кибуца Кфар-Гилади в Верхней Галилее.

Около 18:00 пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что ракета, запущенная из Ливана, упала на пустыре в районе Хайфы. Ракетная тревога не была задействована в связи с тем, что расчетная траектория ракеты не ставила под угрозу застроенные районы.

В результате обстрела не было пострадавших и не был причинен материальный ущерб.