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Израиль

Саар идет по стопам Бегина: присоединение к коалиции Нетаниягу. Видеокомментарий

exclusive
время публикации: 30 сентября 2024 г., 18:45 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 18:45
Саар идет по стопам Бегина: присоединение к коалиции Нетаниягу. Видеокомментарий
Фото NEWSru.co.il

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны.

Сегодняшний комментарий посвящен присоединению Гидеона Саара и партии "Ямин Мамлахти" к коалиции под руководством Биньямина Нетаниягу. Саар присоединяется к правительству Нетаниягу без какого-либо коалиционного соглашения – подобно тому, как это сделал в 1967 году Менахем Бегин накануне Шестидневной войны, когда присоединился к правительству Леви Эшколя. Зачем Саар пошел на этот шаг? Насколько стабильной будет новая коалиция? Каких инициатив ждать от Саара?

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Габи Вольфсона на канале "Непечатное. Говорим о главном".

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