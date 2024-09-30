Саар идет по стопам Бегина: присоединение к коалиции Нетаниягу. Видеокомментарий

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны.

Сегодняшний комментарий посвящен присоединению Гидеона Саара и партии "Ямин Мамлахти" к коалиции под руководством Биньямина Нетаниягу. Саар присоединяется к правительству Нетаниягу без какого-либо коалиционного соглашения – подобно тому, как это сделал в 1967 году Менахем Бегин накануне Шестидневной войны, когда присоединился к правительству Леви Эшколя. Зачем Саар пошел на этот шаг? Насколько стабильной будет новая коалиция? Каких инициатив ждать от Саара?

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Габи Вольфсона на канале "Непечатное. Говорим о главном".