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Израиль

Полиция сообщила о задержании жителя Холона по подозрению в жестоком обращении с собакой

время публикации: 30 сентября 2024 г., 22:27 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 22:27
Полиция сообщила о задержании жителя Холона по подозрению в жестоком обращении с собакой
Aaed Tayeh/Flash90

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что расследование было начато после того, как в министерство сельского хозяйства было прислано опубликованное в соцсетях видело, на котором мужчина обижает пса.

По подозрению в жестоком обращении с животным задержан 46-летний житель Холона. Его собака изъята городской ветеринарной службой.

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