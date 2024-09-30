Полиция сообщила о задержании жителя Холона по подозрению в жестоком обращении с собакой

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что расследование было начато после того, как в министерство сельского хозяйства было прислано опубликованное в соцсетях видело, на котором мужчина обижает пса.

По подозрению в жестоком обращении с животным задержан 46-летний житель Холона. Его собака изъята городской ветеринарной службой.