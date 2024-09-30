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Израиль

ЦАХАЛ обстреливает цели в приграничной зоне Ливана

время публикации: 30 сентября 2024 г., 22:12 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 22:12
ЦАХАЛ обстреливает цели в приграничной зоне Ливана
Ayal Margolin/Flash90

Ливанские СМИ сообщают о массированном обстреле из артиллерийских орудий целей в ливанских населенных пунктах, находящихся рядом с границей с Израилем.

Согласно ливанским источникам, обстрел начался около двух часов назад и ЦАХАЛ расширяет зону обстрела и интенсивность. В обстреле целей участвуют танки.

Жители израильских населенных пунктах, расположенных в приграничной зоне, также сообщают об интенсивной стрельбе артиллерии.

Израиль
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