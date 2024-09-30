ЦАХАЛ обстреливает цели в приграничной зоне Ливана
время публикации: 30 сентября 2024 г., 22:12 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 22:12
Ливанские СМИ сообщают о массированном обстреле из артиллерийских орудий целей в ливанских населенных пунктах, находящихся рядом с границей с Израилем.
Согласно ливанским источникам, обстрел начался около двух часов назад и ЦАХАЛ расширяет зону обстрела и интенсивность. В обстреле целей участвуют танки.
Жители израильских населенных пунктах, расположенных в приграничной зоне, также сообщают об интенсивной стрельбе артиллерии.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 сентября 2024