ЦАХАЛ обстреливает цели в приграничной зоне Ливана

Ливанские СМИ сообщают о массированном обстреле из артиллерийских орудий целей в ливанских населенных пунктах, находящихся рядом с границей с Израилем.

Согласно ливанским источникам, обстрел начался около двух часов назад и ЦАХАЛ расширяет зону обстрела и интенсивность. В обстреле целей участвуют танки.

Жители израильских населенных пунктах, расположенных в приграничной зоне, также сообщают об интенсивной стрельбе артиллерии.