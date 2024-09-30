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Израиль

ЦАХАЛ: возле аэропорта Бейрута уничтожены установки "Хизбаллы" для запуска ракет "земля-воздух"

время публикации: 30 сентября 2024 г., 19:35 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 19:45
ЦАХАЛ: возле аэропорта Бейрута уничтожены установки "Хизбаллы" для запуска ракет "земля-воздух"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в полутора километрах от международного аэропорта Бейрута ВВС ЦАХАЛа уничтожили склад с установками для запуска ракет класса "земля-воздух".

Израильские военные подчеркивают, что "Хизбалла" использует гражданскую инфраструктуру по всему Ливану для размещения своих систем ПВО, оснащенных батареями ракет "земля-воздух". Ракеты этого класса представляют угрозу для пассажирских самолетов в воздушном пространстве Ливана, и для международных воздушных перевозок.

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