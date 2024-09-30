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Израиль

Нетаниягу созвал заседание военно-политического кабинета

время публикации: 30 сентября 2024 г., 18:59 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 19:01
Нетаниягу созвал заседание военно-политического кабинета
Yonatan Sindel/Flash90

Радиостанция "Кан Бет" передала, что заседание военно-политического кабинета назначено на 19:30, по его окончании глава правительства Биньямин Нетаниягу проведет совещание с представителями системы безопасности, на котором будут присутствовать только некоторые из членов кабинета.

Американское издание Washington Post написало, что Израиль предупредил США о намерении начать ограниченную наземную операцию в Ливане в ближайшее время. Телеканал CBS передает, что операция может начаться в ближайшие часы.

Израиль
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