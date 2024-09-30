Женщина приняла эвакуированных в своем доме и стала жертвой серии изнасилований

Разрешены к публикации некоторые подробности крайне серьезного дела о сексуальной эксплуатации, обмане и тяжелейшем сексуализированном насилии, совершенном против жительницы Хайфы.

Пожилые мужчина и женщина из Кирьят-Шмоны выдавали себя за раввина и раббанит (супругу раввина, обладающую знаниями в сфере религиозных правил), они воспользовались психическим состоянием и глубокой верой пострадавшей и жестоко использовали ее. Женщина поверила обвиняемым, эвакуированным из Кирьят-Шмоны Давиду и Викторин Рубинштейнам, и поселила их в своей квартире.

По сообщению прокуратуры, обвиняемые утверждали, что они обладают сверхъестественными способностями, что они якобы могут избавить пострадавшую от бед и болезней при помощи спермы обвиняемого. Когда пострадавшая выразила обеспокоенность тем, что такие действия запрещены Торой, они заверили ее, что речь идет "о религиозном ритуале лечения".

Обвиняемым вменяется изнасилование обманным путем, акты содомии обманным путем, совершение развратных действий обманным путем, а также попытки помешать ходу следствия. По данным обвинительного заключения, используя психическое состояние пострадавшей, обвиняемые убедили ее, что могут помочь ей при помощи "духовной терапии" посредством интимных актов с обвиняемым, которого они представляли как "праведного раввина, обладающего способностями целителя".

Женщина соглашалась на "акты исцеления" несколько раз, поверив обвиняемым. После этих встреч супруга "раввина" успокаивала пострадавшую и давала ей таблетки "Постинор" для предотвращения беременности. Обвиняемые также убедили свою жертву никому не рассказывать о происходящем, поскольку якобы это "помешает эффективности лечения".

Прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить срок содержания обвиняемых под стражей до завершения судебного разбирательства.