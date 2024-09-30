ЦАХАЛ атаковал десятки объектов "Хизбаллы" по всей территории Ливана. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что с утра 30 сентября израильские ВВС атаковали десятки объектов террористической организации "Хизбалла" по всей территории Ливана, включая штабы, склады боеприпасов, группы боевиков, пусковые установки, инфраструктуру и здания военного назначения.

По данным ЦАХАЛа, в 15:39-15:42 и в 16:22 были зафиксированы пуски примерно 35 ракет из Ливана по Западной Галилее. Часть ракет была перехвачена, но были и попадания. Причинен ущерб.