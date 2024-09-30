x
30 сентября 2024
|
последняя новость: 17:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 сентября 2024
|
30 сентября 2024
|
последняя новость: 17:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ атаковал десятки объектов "Хизбаллы" по всей территории Ливана. Видео

время публикации: 30 сентября 2024 г., 17:27 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 17:34
ЦАХАЛ атаковал десятки объектов "Хизбаллы" по всей территории Ливана. Видео
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что с утра 30 сентября израильские ВВС атаковали десятки объектов террористической организации "Хизбалла" по всей территории Ливана, включая штабы, склады боеприпасов, группы боевиков, пусковые установки, инфраструктуру и здания военного назначения.

По данным ЦАХАЛа, в 15:39-15:42 и в 16:22 были зафиксированы пуски примерно 35 ракет из Ливана по Западной Галилее. Часть ракет была перехвачена, но были и попадания. Причинен ущерб.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 сентября 2024

360-й день войны в Израиле: атакованы штабы террористов в Ливане и Газе. Хронология событий