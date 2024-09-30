Самые распространенные имена уходящего года – Авигайль и Мухаммед

В преддверии Рош а-Шана Управление регистрации народонаселения опубликовало самые распространенные имена, которые давали новорожденным в уходящем году – в целом, по стране, и в еврейском секторе.

В соответствии с этими данными, среди всего населения самым популярным именем среди девочек было Авигайль, так назвали 1201 новорожденную. На втором месте имя Мирьям (в арабском варианте – Марьям), его получили 1012 девочек. Далее следуют Тамар (894), Сара (798), Яэль (762), Аяла (759), Лея (722), Майя (672), Ноа (682) и Эла – 667 новорожденных.

В еврейском секторе ТОП-10 имен для девочек выглядит так: Авигайль – 1178 новорожденных, Тамар – 885, Яэль – 753, Ноа – 673, Аяла – 659, Сара – 654, Либи – 641, Эла – 620, Лея – 607, Майя – 601.

Самым популярным именем среди мальчиков вот уже много лет в Израиле (среди населения, в целом) остается Мухаммад, в уходящем году так назвали 1846 новорожденных. На втором месте Йосеф (1277), на третьем – Адам (1237). Далее следуют Давид (1087), Ариэль (1065), Лави (1013), Рафаэль (875), Омер (865), Ури (858) и Даниэль (788).

В еврейском секторе самым популярным было имя Ариэль, которое получили 1032 еврейских младенца. На втором месте Давид (1012), на третьем – Лави (991). Далее следуют Ури (847), Рафаэль (841), Итан (700), Даниэль (655), Иегуда (643), Элия (628), Йонатан (589).