В ходе операций в Иудее и Самарии задержаны более 20 подозреваемых в терроре

Силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) минувшей ночью задержали в Иудее и Самарии более 20 подозреваемых в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Шхеме, Сильуаде, Хевроне, Калькилии, Туль-Кареме. В ходе одной из операций был конфискован пистолет, при обыске в доме также нашли пропагандистские материалы ХАМАСа.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны более 5250 подозреваемых в терроре, более 2050 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.