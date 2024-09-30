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Израиль

В ходе операций в Иудее и Самарии задержаны более 20 подозреваемых в терроре

время публикации: 30 сентября 2024 г., 11:20 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 11:44
В ходе операций в Иудее и Самарии задержаны более 20 подозреваемых в терроре
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) минувшей ночью задержали в Иудее и Самарии более 20 подозреваемых в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Шхеме, Сильуаде, Хевроне, Калькилии, Туль-Кареме. В ходе одной из операций был конфискован пистолет, при обыске в доме также нашли пропагандистские материалы ХАМАСа.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны более 5250 подозреваемых в терроре, более 2050 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

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