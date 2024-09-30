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Израиль

Тревога на Голанских высотах и в Верхней Галилее: ракетные обстрелы

время публикации: 30 сентября 2024 г., 11:09 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 11:54
Тревога на Голанских высотах и в Верхней Галилее
Michael Giladi/Flash90

В 11:08 30 сентября тревога "Цева адом" была слышна в нескольких населенных пунктах в северной части Голанских высот.

В 11:12 тревога была слышна в нескольких поселках в Верхней Галилее и в Кацрине (Голанские высоты).

ЦАХАЛ сообщает, что были зафиксированы пуски примерно 35 ракет, некоторые из которых были перехвачены, другие упали на открытой местности.

В 11:33 тревога около северо-западной части границы с Ливаном.

В 11:53 вновь звучала тревога около северо-западной части границы с Ливаном.

Израиль
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