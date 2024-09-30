x
30 сентября 2024
|
последняя новость: 16:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 сентября 2024
|
30 сентября 2024
|
последняя новость: 16:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали командиров НФОП в Ливане. Подробности

время публикации: 30 сентября 2024 г., 16:08 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 16:08
ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали командиров НФОП в Ливане. Подробности
AP Photo/Hussein Malla

В рамках совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа в ночь на понедельник ВВС Израиля нанесли удар по квартире, в которой находились командир террористической организации "Народный фронт освобождения Палестины" в Ливане Нидаль Абдель-Ааль и глава военного крыла НФОП в Ливане Имад Ауда. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны израиля.

Абдель-Ааль руководил планированием и реализацией терактов против Государства Израиль и отвечал за руководство террористической деятельностью НФОП на территории Иудеи и Самарии. Он занимался созданием террористической инфраструктуры в Иудее и Самарии с целью осуществления терактов против израильтян.

В частности, он несет ответствие за взрыв бомбы в автобусе в Бейтар-Илите, совершенном 9 марта 2023 года, и обстрел из проезжающего автомобиля группы солдат на перекрестке Хавара 25 марта 2023 года. Исполнители обоих терактов были арестованы ШАБАКом.

Напомним, в ночь на понедельник террористическая организация "Народный фронт освобождения Палестины" объявила о гибели троих своих лидеров в результате удара ВВС ЦАХАЛа по квартире в Бейруте, в районе Кола, передает агентство Reuters. Названы имена убитых: Мухаммад Абдель Ааль – член политбюро НФОП, глава подразделения военной безопасности организации; Имад Ауда – член военного штаба НФОП, командир сил организации в Ливане; Абдель Рахман Абдель Ааль.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 сентября 2024

360-й день войны в Израиле: атакованы штабы террористов в Ливане и Газе. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 сентября 2024

В результате удара ЦАХАЛа по цели в Бейруте убиты три лидера НФОП
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 сентября 2024

Краткая история ликвидаций лидеров арабского террора. Дополнено
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 22 августа 2024

В "Эмми" не отзовут номинацию связанной с НФОП палестинской активистки