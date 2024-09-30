ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали командиров НФОП в Ливане. Подробности

В рамках совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа в ночь на понедельник ВВС Израиля нанесли удар по квартире, в которой находились командир террористической организации "Народный фронт освобождения Палестины" в Ливане Нидаль Абдель-Ааль и глава военного крыла НФОП в Ливане Имад Ауда. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны израиля.

Абдель-Ааль руководил планированием и реализацией терактов против Государства Израиль и отвечал за руководство террористической деятельностью НФОП на территории Иудеи и Самарии. Он занимался созданием террористической инфраструктуры в Иудее и Самарии с целью осуществления терактов против израильтян.

В частности, он несет ответствие за взрыв бомбы в автобусе в Бейтар-Илите, совершенном 9 марта 2023 года, и обстрел из проезжающего автомобиля группы солдат на перекрестке Хавара 25 марта 2023 года. Исполнители обоих терактов были арестованы ШАБАКом.

Напомним, в ночь на понедельник террористическая организация "Народный фронт освобождения Палестины" объявила о гибели троих своих лидеров в результате удара ВВС ЦАХАЛа по квартире в Бейруте, в районе Кола, передает агентство Reuters. Названы имена убитых: Мухаммад Абдель Ааль – член политбюро НФОП, глава подразделения военной безопасности организации; Имад Ауда – член военного штаба НФОП, командир сил организации в Ливане; Абдель Рахман Абдель Ааль.