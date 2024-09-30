В результате удара ЦАХАЛа по цели в Бейруте убиты три лидера НФОП

Террористическая организация "Народный фронт освобождения Палестины" объявила о гибели троих своих лидеров в результате удара ВВС ЦАХАЛа по квартире в Бейруте, в районе Кола, передает агентство Reuters.

Телеканал "Аль-Джадид" называет имена двух убитых лидеров НФОП: Нидаль Абдель Аль и Имад Аудэ. При этом отмечается, что убиты были трое.

Ранее телеканал "Аль-Джадид" передавал, что в результате удара ЦАХАЛа по цели в Бейруте были убиты четыре активиста ливанской радикальной суннитской группировки "Аль-Джамаа аль-Исламия".