x
30 сентября 2024
|
последняя новость: 03:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 сентября 2024
|
30 сентября 2024
|
последняя новость: 03:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В результате удара ЦАХАЛа по цели в Бейруте убиты три лидера НФОП

время публикации: 30 сентября 2024 г., 03:33 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 05:41
В результате удара ЦАХАЛа по цели в Бейруте убиты три лидера НФОП
AP Photo/Bilal Hussein

Террористическая организация "Народный фронт освобождения Палестины" объявила о гибели троих своих лидеров в результате удара ВВС ЦАХАЛа по квартире в Бейруте, в районе Кола, передает агентство Reuters.

Телеканал "Аль-Джадид" называет имена двух убитых лидеров НФОП: Нидаль Абдель Аль и Имад Аудэ. При этом отмечается, что убиты были трое.

Ранее телеканал "Аль-Джадид" передавал, что в результате удара ЦАХАЛа по цели в Бейруте были убиты четыре активиста ливанской радикальной суннитской группировки "Аль-Джамаа аль-Исламия".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 сентября 2024

360-й день войны в Израиле: ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в Бейруте. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 сентября 2024

Ливанские СМИ сообщают о взрыве в Бейруте