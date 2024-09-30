Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 30 сентября: операции в Шхеме, Туль-Кареме, Калькилии

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 30 сентября действовали в Шхеме (в лагере Аскар и в Рафидии), в Туль-Кареме, в Калькилии, около Рамаллы (в Аль-Бире, Сильуаде, Каландии), около Бейт-Лехема (в Туку), в Хевроне и около Хеврона (в Ятте, Байт-Уммаре).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 30 сентября.

Пограничная полиция действовала в Кафр Акабе, на севере Иерусалима.