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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 30 сентября: операции в Шхеме, Туль-Кареме, Калькилии

время публикации: 30 сентября 2024 г., 06:37 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 06:42
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 30 сентября: операции в Шхеме, Туль-Кареме, Калькилии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 30 сентября действовали в Шхеме (в лагере Аскар и в Рафидии), в Туль-Кареме, в Калькилии, около Рамаллы (в Аль-Бире, Сильуаде, Каландии), около Бейт-Лехема (в Туку), в Хевроне и около Хеврона (в Ятте, Байт-Уммаре).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 30 сентября.

Пограничная полиция действовала в Кафр Акабе, на севере Иерусалима.

Израиль
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