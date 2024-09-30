Внимание, розыск: пропал 46-летний Ран Зараби из Кфар-Сабы

Полиция просит помощи в розыске 46-летнего Рана Зараби, жителя Кфар-Сабы. В последний раз его видели 29 сентября, когда он выходил из дома, чтобы поехать на юг Израиля.

Приметы пропавшего: рост 1.72, среднего телосложения, карие глаза, имеет лысину. Нет описания одежды.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 09-7473444.