Управление аэропортов опровергло слух о приостановке работы аэропорта "Бен Гурион"

Вечером в понедельник, 29 сентября, в социальных сетях появился слух о том, что работа международного аэропорта имени Бен-Гуриона приостановлена в связи "со сложной ситуацией в области безопасности".

Управление аэропортами выпустило заявление, в котором говорится, что эта информация не соответствует действительности, аэропорт работает в обычном режиме.

На онлайн-табло аэропорта можно увидеть, что отправление и прием рейсов "Бен-Гурионом" осуществляется по расписанию.