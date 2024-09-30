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Израиль

Управление аэропортов опровергло слух о приостановке работы аэропорта "Бен Гурион"

время публикации: 30 сентября 2024 г., 00:21 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 00:26
Управление аэропортов опровергло слух о приостановке работы аэропорта "Бен Гурион"
Moshe Shai/FLASH90

Вечером в понедельник, 29 сентября, в социальных сетях появился слух о том, что работа международного аэропорта имени Бен-Гуриона приостановлена в связи "со сложной ситуацией в области безопасности".

Управление аэропортами выпустило заявление, в котором говорится, что эта информация не соответствует действительности, аэропорт работает в обычном режиме.

На онлайн-табло аэропорта можно увидеть, что отправление и прием рейсов "Бен-Гурионом" осуществляется по расписанию.

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