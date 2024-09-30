x
30 сентября 2024
|
последняя новость: 21:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 сентября 2024
|
30 сентября 2024
|
последняя новость: 21:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Воздушная тревога в пригородах Хайфы. Около десятка ракет были запущены из Ливана

время публикации: 30 сентября 2024 г., 19:56 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 20:15
Воздушная тревога в пригородах Хайфы
Chaim Goldberg/Flash90

В 19:53 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в пригородах Хайфы. В самой Хайфе сигнала тревоги не было.

Также воздушная тревога объявлена в населенных пунктах в центральной части Галилеи и Верхней Галилеи.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в районе Хайфского залива были активированы системы ПВО, были слышны взрывы.

Пресс-служба "Маген Давид Адом" передала, что были получены сообщения о падении обломков в зоне обстрела, к указанным точкам отправлены бригады "скорой помощи".

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск около десятка ракет из Ливана в сторону Хайфского залива и центральной части Галилеи, была активирована система ПВО, часть ракет была перехвачена.

Пресс-служба полиции сообщила, что падение обломков ракеты возле кибуца Афек привело к возгоранию травы и кустарника. Ведется тушение пожара.

Информация уточняется.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 сентября 2024

360-й день войны в Израиле: атакованы штабы террористов в Ливане и Газе. Хронология событий