Воздушная тревога в пригородах Хайфы. Около десятка ракет были запущены из Ливана

В 19:53 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в пригородах Хайфы. В самой Хайфе сигнала тревоги не было.

Также воздушная тревога объявлена в населенных пунктах в центральной части Галилеи и Верхней Галилеи.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в районе Хайфского залива были активированы системы ПВО, были слышны взрывы.

Пресс-служба "Маген Давид Адом" передала, что были получены сообщения о падении обломков в зоне обстрела, к указанным точкам отправлены бригады "скорой помощи".

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск около десятка ракет из Ливана в сторону Хайфского залива и центральной части Галилеи, была активирована система ПВО, часть ракет была перехвачена.

Пресс-служба полиции сообщила, что падение обломков ракеты возле кибуца Афек привело к возгоранию травы и кустарника. Ведется тушение пожара.

Информация уточняется.