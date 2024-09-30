В Тире двухлетний ребенок получил тяжелые травмы при падении на него тяжелого предмета

В пункт неотложной медицинской помощи в Тире была доставлена родителями двухлетняя девочка с тяжелой травмой головы. По словам родителей, на ребенка упал тяжелый предмет.

Парамедики "Маген Давид Адом" рассказывают, что до их прибытия в медпункт местной команде врачей и парамедиков не удалось привести девочку в сознание.

На реанимационном автомобиле ребенок был доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.