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Израиль

В Тире двухлетний ребенок получил тяжелые травмы при падении на него тяжелого предмета

время публикации: 30 сентября 2024 г., 22:00 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 22:00
В Тире двухлетний ребенок получил тяжелые травмы при падении на него тяжелого предмета
Пресс-служба МАДА

В пункт неотложной медицинской помощи в Тире была доставлена родителями двухлетняя девочка с тяжелой травмой головы. По словам родителей, на ребенка упал тяжелый предмет.

Парамедики "Маген Давид Адом" рассказывают, что до их прибытия в медпункт местной команде врачей и парамедиков не удалось привести девочку в сознание.

На реанимационном автомобиле ребенок был доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

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