С 31 августа для израильтян "красными" считаются только четыре страны

С 31 августа в списке "красных" стран находятся Болгария, Бразилия, Мексика и Турция. В "желтом" списке Бахрейн, Гонконг, Венгрия, Тайвань, Новая Зеландия, Китай, Сингапур, Словакия, Польша, Чехия. "Оранжевыми" считаются все страны, которых нет ни в "желтом", ни в "красном" списках.

По возвращении из "желтых" стран привитые и переболевшие должны находиться в карантине только 24 часа или до получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного в аэропорту Бен-Гурион.

Для посещения "красных" стран необходимо получить специальное разрешение комиссии по исключительным случаям. Без разрешения комиссии выезд в эти страны в настоящее время запрещен.

По возвращении из "оранжевых" стран на карантине требуется находиться всем, в том числе привитым и переболевшим коронавирусом.

Период карантина составляет 14 дней, однако его можно сократить до семи дней – при условии получения двух отрицательных тестов на коронавирус (первый тест делается по прилету в аэропорту, второй – на седьмой день).

29 августа координатор по борьбе с коронавирусом профессор Сальман Зарка сообщил, что решено освободить людей, получивших третью порцию вакцины, от обязанности находиться в изоляции после возвращения из стран объявленных "оранжевыми". Это решение вступит в силу 3 сентября. По-прежнему карантин будет обязателен для всех при возвращении из "красных" стран.

Штраф за нарушение карантина составляет пять тысяч шекелей. Карантин можно проходить дома или в специальных гостиницах, если нет возможности находиться на карантине в домашних условиях. Важно помнить, что из аэропорта до дома (или гостиницы) разрешено добираться только на личном транспорте или такси.

Такого понятия как "зеленая" страна больше не существует. Тем самым минздрав дает понять, что любые путешествия заграницу сейчас сопряжены с риском заражения коронавирусом, а потому определенные карантинные требования распространяются на всех путешественников.

Отметим, что пока Россия готова принимать только тех израильтян, у которых есть действующий российский паспорт. При этом получение российских документов взамен просроченных или утерянных в настоящее время в Израиле почти невозможно, так как ожидание получения очереди может длиться месяцами.

Таким образом, теперь при планировании путешествия за границу главным становится не вопрос о том, в какие страны израильтянам разрешают летать власти Израиля, а то, в какие страны израильтян впускают и на каких условиях.