Демонстрация в Тель-Авиве: пострадала сестра одного из похищенных

Вечером 31 августа израильские СМИ сообщили, что в ходе демонстрации протеста в Тель-Авиве пострадала сестра Матана Ценгаукера, одного из похищенных в Газу.

Согласно опубликованной информации, она пострадала в результате столкновений, вспыхнувших между демонстрантами и полицией. Силы правопорядка использовали конную полицию, и в ходе столкновений пострадала сестра похищенного. Девушка доставлена в больницу.

Примерно в 22:00 участники демонстрации блокировали движение по улице Менахема Бегина. Как сообщает "Кан", митингующие прорвали заслоны полиции и движутся в сторону улицы Арлозоров . По состоянию на 22:30, задержаны не менее четырех демонстрантов.

Около 23:00 поступило сообщение, что демонстранты блокировали и движение по шоссе Аялон. По утверждению демонстрантов, они подверглись нападению со стороны группы молодых людей, которых митингующие называют правыми активистами. Демонстранты утверждают, что те разбрызгали рядом с ними слезоточивый газ. Полиция проверяет достоверность этих утверждений.