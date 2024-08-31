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Израиль

Депутаты от оппозиции требуют вызвать Нетаниягу на заседание комиссии по иностранным делам и обороне

время публикации: 31 августа 2024 г., 22:10 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 22:10
Депутаты от оппозиции требуют вызвать Нетаниягу на заседание комиссии по иностранным делам и обороне
Chaim Goldberg/Flash90

Несколько депутатов от оппозиционных партий потребовали от премьер-министра Биньямина Нетаниягу выступить на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

В письме, подписанном депутатами Гади Айзенкотом ("Махане Мамлахти"), Шарон Нир (НДИ), Рамом Бен-Бараком ("Еш Атид") и некоторыми другими, премьер-министра обвиняют в том, что его "последние решения лишены какой-либо логики", а также являют собой попытку уклониться от выполнения главной, на данный момент миссии – возвращения 107 похищенных". Письмо адресовано главе комиссии по иностранным делам и обороне Юлию Эдельштейну.

Депутаты требуют немедленного созыва заседания комиссии для обсуждения последних решений кабинета. Заседание это, по мнению депутатов, должно состояться при участии премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Израиль
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