Депутаты от оппозиции требуют вызвать Нетаниягу на заседание комиссии по иностранным делам и обороне

Несколько депутатов от оппозиционных партий потребовали от премьер-министра Биньямина Нетаниягу выступить на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

В письме, подписанном депутатами Гади Айзенкотом ("Махане Мамлахти"), Шарон Нир (НДИ), Рамом Бен-Бараком ("Еш Атид") и некоторыми другими, премьер-министра обвиняют в том, что его "последние решения лишены какой-либо логики", а также являют собой попытку уклониться от выполнения главной, на данный момент миссии – возвращения 107 похищенных". Письмо адресовано главе комиссии по иностранным делам и обороне Юлию Эдельштейну.

Депутаты требуют немедленного созыва заседания комиссии для обсуждения последних решений кабинета. Заседание это, по мнению депутатов, должно состояться при участии премьер-министра Биньямина Нетаниягу.