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Израиль

Стрельба в Араре, убит мужчина

время публикации: 31 августа 2024 г., 22:49 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 22:59
Стрельба в Араре, мужчина в критическом состоянии
Пресс-служба полиции Израиля

В населенном пункте Арара совершено покушение с применением огнестрельного оружия.

Согласно опубликованной информации, мужчина примерно 30 лет получил крайне тяжелые ранения после того, как в него несколько раз выстрелили возле зала торжеств в Араре.

Пострадавший доставлен в больницу "А-Эмек" в Афуле. Он был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, там врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Полиция приступила к расследованию.

Израиль
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