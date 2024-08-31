Стрельба в Араре, убит мужчина

В населенном пункте Арара совершено покушение с применением огнестрельного оружия.

Согласно опубликованной информации, мужчина примерно 30 лет получил крайне тяжелые ранения после того, как в него несколько раз выстрелили возле зала торжеств в Араре.

Пострадавший доставлен в больницу "А-Эмек" в Афуле. Он был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, там врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Полиция приступила к расследованию.