Стрельба в Араре, убит мужчина
время публикации: 31 августа 2024 г., 22:49 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 22:59
В населенном пункте Арара совершено покушение с применением огнестрельного оружия.
Согласно опубликованной информации, мужчина примерно 30 лет получил крайне тяжелые ранения после того, как в него несколько раз выстрелили возле зала торжеств в Араре.
Пострадавший доставлен в больницу "А-Эмек" в Афуле. Он был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, там врачи были вынуждены констатировать его смерть.
Полиция приступила к расследованию.